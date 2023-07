Tolentino, Clara Lisi spegne 102 candeline

Tolentino, 6 luglio 2023 - Oggi Clara Lisi, di Tolentino, spegne 102 candeline. Un bel gruppetto di persone che le vogliono bene e si prendono cura di lei, capitanate da Veralilia Lorenzetti, ha già pensato ad una festa per celebrare questo importante traguardo. Con un passato alla pelletteria Nazareno Gabrielli, alla tipografia Mari e anche come centralinista, è una signora sprint e vivace. Avrebbe voluto accanto a sé l’inseparabile sorella Anna Rosa, scomparsa di recente all’età di 105 anni. Clara non è abituata a festeggiare i compleanni, ma l’affetto con cui viene circondata le riempie il cuore. È una delle donne più longeve della città.