Tolentino: corteo e messa Costituzione ai diciottenni

Partecipata la Festa della Repubblica promossa dal Comune di Tolentino, in collaborazione con il comitato di quartiere e il comitato festeggiamenti del quartiere Repubblica. La manifestazione è iniziata alle 9.30 con il ritrovo al piazzale del palazzetto dello sport, quindi il corteo, percorrendo viale della Repubblica, ha raggiunto Parco Isola D’Istria dove è stata celebrata la messa. Il corteo,accompagnato dal corpo bandistico ’Nicola Simonetti’ dell’associazione ’N. Gabrielli - città di Tolentino’, ha poi filato per viale della Repubblica, via Martin Luther King e via Brodolini fino a raggiungere il monumento dedicato alla Resistenza (opera dello sculture Umberto Mastroianni) con la deposizione di una corona di alloro. Come da tradizione, il sindaco Mauro Sclavi e il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Massi, hanno consegnato una copia della Costituzione italiana ai neodiciottenni per il loro "ingresso nella maggiore età". È intervenuto anche il Clan degli Scout Tolentino 1 "Edelweiss", che ha presentato un lavoro sulla libertà e sulla Costituzione. Presenti anche il maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia di Tolentino, e David Rocchetti, comandante della Polizia locale.

Lucia Gentili