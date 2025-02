Tolentino, è iniziata la demolizione dell'ex Hotel 77

Tolentino, 24 febbraio 2025 - “Un momento storico”. Così il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, affiancato dalla vicesindaco Alessia Pupo, ha definito l’avvio dell’abbattimento dell’ex Hotel 77. Questa mattina poco dopo le 8.30, in piazza Peramezza, la pinza demolitrice è entrata in azione. Da un lato la nostalgia per la fine di un edifico che ha rappresentato la storia per intere generazioni. Dall’altro un nuovo inizio: l’operazione era attesa da tempo dai residenti, finalizzata a un importante intervento di rigenerazione del tessuto urbano e di riqualificazione degli spazi.

L’edificio infatti, fatiscente e in uno stato di abbandono da anni, nel 2017 era stato comprato all’asta da una società di Camerino per fare dei lavori di ristrutturazione, Ma, di fatto, questo non era avvenuto. Il passaggio alla Gest Coat -società tolentinate legata al vicino supermercato Coal- è stato quindi fin da subito visto di buon occhio dai cittadini, dal quartiere Buozzi e dall’amministrazione.

La vicesindaco Alessia Pupo, il direttore dei lavori Sandro Marinelli, il titolare dell'impresa Fernando Del Bello e il sindaco Mauro Sclavi

Questa mattina, come preannunciato dall’amministrazione, è iniziata la demolizione. “Dovrebbe durare circa una decina di giorni”, spiega il titolare della ditta che esegue l’opera, Fernando Del Bello. Presente anche il direttore dei lavori, l’architetto Sandro Marinelli.

Una volta completata la demolizione, si procederà con la sistemazione a parcheggio di una parte dell’area, mentre la restante parte sarà recintata e sistemata provvisoriamente per un intervento successivo. In un secondo momento infatti verrà ricostruito il complesso nei limiti della volumetria e delle sagome esistenti, con la previsione di attività commerciali e di servizio al piano terra, mantenendo l’uso ricettivo ai piani superiori. Per realizzare negozi e uffici al piano terra è stata effettuata una variante.

Dal 6 febbraio la cantierizzazione ha interessato via Fratelli Cervi con restringimento della carreggiata, divieto di sosta e rimozione dei veicoli. “In base allo stato di avanzamento dei lavori di demolizione – ha ricordato il vicesindaco Alessia Pupo, con delega all’urbanistica - ci sarà anche la chiusura, con divieto di transito veicolare sempre in via Fratelli Cervi, nel tratto di strada compreso dall'intersezione con viale Buozzi fino a via Turati, con l'individuazione di percorsi alternativi”.

Lavori in corso per la demolizione dell'Hotel 77

“La fase della demolizione dello stabile – ha aggiunto - è finalizzata a un importante intervento di rigenerazione del tessuto urbano e di riqualificazione degli spazi. Si avvia così un recupero atteso da anni dalla città, che risolverà problematiche segnalate più volte anche dai cittadini e dal comitato di quartiere. Ringraziano la società (Gest Coat srl, ndr) che ha voluto investire a Tolentino in questa importante opera, supportata dall’attività dell’amministrazione comunale che ha condiviso la richiesta di variante, viste le positive ricadute e i benefici per il quartiere e per la città”.