"Tolentino, dimostrazione di carattere. Però non siamo partiti col piglio giusto"

"Non siamo partiti con il piglio giusto nei primi minuti e alla prima occasione abbiamo subito gol, brava poi la squadra a reagire e trovare il pareggio nel finale di gara". Analizza così la sfida fra Tolentino e Sangiustese, il tecnico cremisi Paolo Passarini. Tolentino che grazie alla rete del pareggio siglata da Badiali, allunga a sei la striscia di risultati utili consecutivi, rimanendo in piena corsa playoff. "L’approccio non è stato corretto come nelle ultime partite – dice il tecnico –, subire il gol a freddo può pesare molto nell’andamento della gara. Siamo stati bravi poi a prendere coraggio e imporre il nostro gioco collezionando tante occasioni da rete, non capitalizzate al meglio e abbiamo pareggiato solo nel finale, portando a casa un punto meritato". Da segnalare sicuramente la reazione della squadra cremisi allo svantaggio iniziale, con la squadra di Passarini che ha avuto davvero tante opportunità per segnare tra primo e secondo tempo. "Dimostrazione importante del carattere di questa squadra – dice Passarini –, siamo saliti dal punto di vista del gioco, creando diverse conclusioni verso la porta di Rossi, che è stato molto bravo in alcune circostanze ad evitarci il gol". Per i cremisi ora ci sono due sfide per chiudere il girone d’andata che possono significare tanto, con la squadra di Passarini che sicuramente vorrà prolungare la striscia di risultati consecutivi.

Marco Natalini