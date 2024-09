Tolentino, Elvira Ruffini festeggia i 102 anni con amore e gratitudine

La tolentinate Elvira Urfini ha compiuto 102 anni. Nata nel 1922, è stata sposata con Ezio Mancini in seconde nozze e ha due figli acquisiti. Casalinga, ha fatto per anni volontariato alla casa di riposo e dal terremoto si è voluta trasferire all’Asp Porcelli dove si trova molto bene. Lucida e in forma, conserva i ricordi più importanti ed è grata alla vita. A portare gli auguri dell’amministrazione e di tutta la città il vicesindaco Alessia Pupo; presente il direttore dell’Asp Laila Cervigni, che le ha donatouna pergamena per il traguardo.