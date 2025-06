TOLENTINO Era sulle strisce. Travolta e uccisa a 15 anni

Travolta e uccisa sulle strisce a 15 anni ancora da compiere. È successo ieri pomeriggio a Tolentino, in provincia di Macerata, intorno alle 17.45. A perdere la vita una studentessa, Gessica Vulpe. Il 9 luglio sarebbe stato il suo compleanno. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme a un amico; avevano lasciato lo scooter nei pressi di un cinema e si stavano dirigendo verso il centro commerciale sul lato opposto. Tenevano ancora il casco in mano, quando sono stati investiti da un furgoncino bianco dell’Apm servizio idrico integrato, la municipalizzata Pluriservizi Macerata. La studentessa sarebbe morta sul colpo mentre il ragazzo che era con lei, 17enne, avendo riportato diversi traumi, è stato portato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona.

Il conducente del furgone, un quarantenne del posto, è stato portato via in ambulanza per lo choc. Gessica era una giovane promessa della pallavolo. Giocava nella squadra under 16 della città insieme alla sorella gemella. "Era una ragazza tranquilla, silenziosa, lavorava tanto. Fisicamente molto dotata, talentuosa e atletica, la più pronta ad andare tra le grandi", è il messaggio dell’asd Futura Volley. Studiava all’IIS Matteo Ricci di Macerata. Ieri era l’ultimo giorno di scuola. "Una morte inaccettabile – ha detto la preside Rita Emiliozzi -. Un’immane tragedia che condivido con la famiglia, alla quale sono vicina a nome di tutto l’istituto. Gessica era solare, educata, stupenda".

Lucia Gentili