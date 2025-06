Tolentino, estate da vivere. Musica, show e mercatini: "Eventi quasi ogni sera"

Concerti, spettacoli, mercatini, Biennale dell’umorismo, rassegne musicali e cinematografiche, shopping sotto le stelle, sagre e competizioni sportive. L’estate tolentinate è iniziata a giugno e dura fino a metà settembre, alla Festa del Perdono di San Nicola. Il calendario è stato presentato ieri in conferenza stampa dagli assessori Diego Aloisi al turismo e Fabio Tiberi alla cultura con il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi e il consigliere delegato Fabio Borgiani. Presenti, in rappresentanza di chi ha collaborato, il musicista David Padella e, per Distesi Film Festival (che si svolgerà all’ex campo da calcio delle Grazie da giovedì a domenica prossimi, Tommaso Vissani, Lorenzo Brambatti e Alessandro Ceresani. "Tante le iniziative racchiuse in un programma che, praticamente quasi tutte le sere, propone eventi gratuiti e adatti a tutta la famiglia – ha spiegato l’amministrazione –. Fondamentale la sinergia associazioni cittadine, pro loco, quartieri e contrade e attività economiche, testimonianza della vivacità della comunità tolentinate". Conferma per i Mercoledì dello shopping, che inizieranno la settimana prossima, il 2 luglio e si protrarranno per tutto il mese con cinque appuntamenti; in piazza della Libertà dj set, in piazza Mauruzi e via della Pace "il mondo dei bambini" e in piazza Martiri di Montalto musica live.

Non mancheranno gonfiabili e attrazioni per i più piccoli, oltre a un’offerta musicale di qualità. Ad esempio il 9 luglio, sarà la volta dello ZChalet on tour. Confermata anche la rassegna "Avventure estive", itinerante, nei parchi e nelle aree verdi della città a partire da martedì 1 luglio al parco Isola d’Istria dalle 17. Stessa location, martedì 8 luglio alle 21, per il concerto Nyco. Sabato 12 è tempo invece della Biennale internazionale dell’umorismo nell’arte al Castello della Rancia, dove domenica 20 luglio farà tappa alle 18 Incanto Marche (RisorgiMarche) con Joe Barbieri Trio. Scollinare Film Festival, in centro storico, quest’anno si svolgerà d’estate, dal 21 al 23 agosto, sempre a cura di Officine Mattoli. Il 12 settembre, in piazza della Libertà, "Musica Una", omaggio alla canzone italiana, con Riccardo Foresi e That’s Amore Orchestra. Mentre sabato 13 settembre il centro tennis ospiterà un torneo internazionale femminile. E ancora, Buraland Festival, un tuffo nei mitici anni ‘50 in contrada Bura, il 12 e 13 luglio, le passeggiate serali di Walk in progress, "Tolentino Food and Sound" il 18 e 19 luglio con cibo di strada e musica dal vivo, la rassegna "Ciak, si sogna sotto le stelle" all’oratorio Don Bosco dal 28 luglio, "Ermetica" dal 4 al 7 settembre a cura di Zagreus, solo per citare alcuni appuntamenti. Il programma completo si trova sul sito del Comune di Tolentino.