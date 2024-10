Tolentino: furti nella zona industriale Le Grazie

Tolentino, 3 ottobre 2024 - Ladri in azione, nella notte tra martedì e mercoledì, in zona Le Grazie a Tolentino. Nel mirino due aziende vicine, Ferrochienti e Craglia Group. Dalla prima i malviventi hanno portato via del gasolio; dalla seconda tubi di rame per un danno di circa 50mila euro. Secondo le ricostruzioni, una volta entrati nel piazzale della nota azienda di marmo, i ladri hanno aperto un tombino e tagliato i cavi elettrici sotterranei per poi sfilare via il rame. Essendo i tubi collegati a dei macchinari, l’azienda dovrà fare dei lavori di riparazione. Tra bottino e danni, un totale di 50mila euro. Le immagini della videosorveglianza di Craglia Group sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Tolentino, che stanno indagando per risalire ai responsabili. Complici del buio, i malviventi hanno agito indisturbati per circa tre ore, senza staccare l’impianto elettrico.