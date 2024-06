Tolentino, gli Aquilotti trionfano al torneo Romagna Mia

Tolentino, 26 giugno 2024 - Ha brillato la squadra degli Aquilotti Basket Tolentino al torneo Misano Basketball Village: sono stati infatti i vincitori del torneo Romagna Mia. Era l’unica squadra marchigiana presente al torneo e ha sfidato le avversarie Cesena, Misano e Ravenna. Grande la soddisfazione per il coach Valeriano Terzano, sempre al fianco dei ragazzi del minibasket, e dei genitori. Questi i protagonisti: Tommaso Antenucci, Riccardo Romagnoli, Romeo Palmucci, Adis Kozica, Gabriele Della Ceca, Alessandro Cegna, Destiny Dignani, Walter Castellani, Michele Orlandi e Daniel Massimo Proietti. Continua quindi la festa dei quarant’anni dalla costituzione dell’associazione Basket Tolentino, fondata nel 1984 dalla compianta Maria Cogoi Reggio e da allora punto di riferimento per centinaia di giocatori, tecnici e collaboratori, dai bambini del minibasket alla prima squadra. I piccoli giocatori non si sono fatti scoraggiare dalle altre squadre, più blasonate, e hanno portato a casa il trofeo.