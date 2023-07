Tolentino, grande festa con il popolo della notte dell'Imagine e del Tartaruga

Tolentino, 26 luglio 2023 - Successo sabato per “La Notte siamo Noi. Figli delle Stelle”, per celebrare gli anni d’oro, ‘80 e ’90, delle discoteche Imagine di Tolentino e Tartaruga di Macerata. L’iniziativa è stata promossa dal Comune, assessorato al commercio e alle attività produttive. Più generazioni hanno ballato in una piazza della Libertà, a Tolentino, trasformata in una sorta di discoteca all’aperto. I partecipanti si sono divertiti e commossi con la proiezione di un filmato che alternava un brano italiano e uno straniero per ogni anno, dal 1980 al 1993, con immagini delle feste organizzate nei due locali. E’ stata l’occasione per rivivere momenti speciali e per ricordare Mario Attili, Francesco Battista, Rodolfo Craia e Roberto Scocco. Non sono voluti mancare i titolari dell’Imagine Angelo e Marisa Carlini, Giuliano Attili e Giorgio Bottacchiari, i direttori artistici dell’epoca Luigino Craia, Stefano Vecchioni, Maurizio Tosoroni. Nel corso della manifestazione sono stati raccolti fondi per sostenere le iniziative e i progetti di ProssimaMente e sono state premiate Oriana Forconi di Multiradio e Orietta Guardati di Video Tolentino. La serata è stata aperta dalla cena preparata e servita da La Genovese, Santo Bevitore, Alimentari Fioretti, Bar Zazzaretta e da AltrocheBacco. Alla consolle si sono alternati alcuni dei disc jockey che hanno fatto la storia dei locali di quel periodo: ha iniziato Emiliano Effe seguito della musica funky e soul di Sandro Pieroni, in arte Pakkoni. Poi l’accoppiata d’eccezione Claudio Guazzaroni e Enrico Filippini e i remix proposti da Filippo Giletto Lazzaro – Dj Ciala che direttamente dalla riviera romagnola ha suonato il sound più in voga. La serata è continuata con la musica anni ‘90 di Andrea Falcettelli fino alla chiusura festaiola con la playlist e i video di Andrea Raggi – Bimbo Mix. A fare da collante e animare i vari momenti Luca Romagnoli, storica voce nelle discoteche di quegli anni e primo vocalist marchigiano nelle discoteche più importanti. Presenti anche tante persone che hanno fatto parte dello staff dell’Imagine e dello staff del Tartaruga. Su tutti Giuseppe Ancillai che seppur ultra novantenne non è voluto mancare a questa festa, in collegamento dal Canada Alì. Fabio Renzetti con la spritz-mobile e la beetle-mobile ovvero due auto d'epoca trasformate in bar, ha proposto al pubblico i cocktail che andavano di moda e altri appositamente ideati per l’evento. Soddisfatti il direttore artistico Claudio Guazzaroni e l’assessore Fabiano Gobbi, che ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita, a partire dagli sponsor che insieme al Comune hanno coperto le spese organizzative e in particolare i dj che si sono esibiti gratuitamente. “Una serata memorabile – ha concluso Gobbi – che ha registrato una grande partecipazione da parte di tante persone di tutte le età”.