Tolentino: i danni dell’alcol in gravidanza, esperti a convegno

Il circolo cittadino in piazza della Libertà a Tolentino oggi alle 10.30 ospita la conferenza "Il disturbo dello spettro alcolico fetale: una malattia rara da ri-scoprire". L’incontro è organizzato dai Club Lions di Camerino Alto Maceratese e Macerata Sferisterio con il dipartimento sanitario della delegazione pontificia di Loreto, sede del master in "Malattie rare, galenica clinica e farmaci orfani" attivato dall’Università di Milano Bicocca. La conferenza è rivolta ai cittadini e agli operatori sanitari. La sindrome feto-alcolica (Fasd) è una condizione malformativa complessa, dovuta all’effetto dell’alcol consumato in gravidanza. Interverranno Fiorenzo Mignini, direttore del dipartimento sanitario della delegazione di Loreto, Mauro Ceccanti, già direttore del Centro di riferimento alcologico del Lazio-Sapienza Università di Roma, esperto della Fasd, e Mario Vitali della psichiatria di Fermo.