"TOLENTINO: I disagi dei mancati controlli nei cantieri post-sisma"

"La nostra, seppur garbata, era una denuncia a seguito di un problema che si verifica quasi quotidianamente e non solo in via San Nicola, ma in tutto il centro storico". Il coordinamento comunale Fratelli d’Italia torna sulla viabilità legata ai cantieri post-sisma. "La colpa non è della ricostruzione, ma del mancato controllo che gli organi preposti dovrebbero effettuare nei cantieri per garantire la sopravvivenza soprattutto delle attività commerciali ad una fase tanto delicata, quanto importante come quella che stiamo attraversando". "L’assessore Giombetti - prosegue Fd’I - non giustifichi l’ingiustificabile. Tutti sanno che al telefono alcuni uffici non rispondono e tutti sanno dove risiede il problema reale. Comprendiamo l’imbarazzo dell’assessore nel voler tentare di giustificare addossando responsabilità all’Usr che però fa (egregiamente) il suo lavoro".