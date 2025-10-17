L'altra guerra

L'altra guerra
Tolentino, il Politeama taglia la rassegna jazz: "Sorpresi dalla scelta"

"Dopo otto anni di intensa collaborazione, apprendiamo con rammarico la decisione del Politeama di Tolentino di escludere la rassegna jazz dalla programmazione". A parlare è l’associazione Tolentino Jazz, presieduta da Giorgio Cacchiarelli. "Un’assenza che sorprende, considerando l’affetto e la partecipazione che il pubblico ha sempre dimostrato nei confronti dei concerti organizzati da Tolentino Jazz con la direzione artistica del Politeama – continua –, diventati negli anni un appuntamento atteso e riconosciuto a livello regionale per la qualità degli artisti e l’originalità della proposta musicale".

La rassegna, nata con l’obiettivo di promuovere la cultura jazzistica nel territorio, ha coinvolto centinaia di musicisti, operatori culturali e spettatori. "Non possiamo che ringraziare il pubblico, gli artisti e tutti coloro che in questi anni hanno reso possibile questa avventura – dichiara l’associazione –. Resta il rammarico per una scelta che non ci è stata comunicata con chiarezza, ma che rispettiamo. Continueremo a lavorare per portare la musica dove è accolta con passione e rispetto".

Tolentino Jazz non si ferma: "L’associazione sta valutando nuove collaborazioni e progetti per continuare a proporre musica di qualità e momenti di condivisione culturale" conclude il presidente Cacchiarelli.

© Riproduzione riservata

