Tolentino in cerca di riscatto: "Ora va invertita la rotta"

"Siamo chiamati a fare una grande prestazione di squadra per ribaltare l’ultimo periodo non esaltante a livello di risultati". Carica l’ambiente il difensore del Tolentino Anthony Tomassetti, in vista del match odierno dei cremisi contro i Portuali Dorica. Tolentino appunto che vuole riscattare la sconfitta interna subita nell’ultimo turno contro il Chiesanuova. "La squadra tutta la settimana si è allenata intensamente, con la testa giusta – dice il difensore –, affrontiamo una formazione ben organizzata e che nelle prime giornate di campionato ha mostrato la propria compattezza. Noi scenderemo in campo con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per fare oggi una grande prestazione e trovare dei punti importanti". Il Tolentino infatti va a caccia del secondo successo del suo campionato, che finora conta 4 punti ottenuti tutti lontano dalle mura amiche: "Credo sia un caso che abbiamo totalizzato i punti soltanto in trasferta, perché la prestazione della squadra non è mai mancata in tutte le partite. Oggi però dobbiamo concentrarci soltanto su questa partita e fare lo sforzo massimo per portarla a casa". I cremisi nelle ultime uscite hanno sofferto molto dal punto di vista difensivo, incassando diverse reti che hanno compromesso il risultato. "In settimana con il mister abbiamo lavorato molto sull’aspetto difensivo – prosegue –, abbiamo fatto degli errori che abbiamo analizzato e non vogliamo sicuramente che si ripetano". Il tecnico Passarini potrà contare su quasi tutti gli effettivi della rosa, potendo scegliere la formazione migliore da mandare in campo. "Penso – dice Tomassetti – che non ci siano problemi dal punto di vista della rosa, perché fino ad oggi chiunque ha giocato ha fatto sempre la sua prestazione e messo sul campo il massimo impegno. Adesso però dobbiamo invertire la rotta dal punto di vista dei risultati per ricaricare la fiducia dalla squadra alla società, perché questo è un gruppo di assoluto livello".