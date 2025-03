Tolentino, in consiglio entra Aramini: "Rispetto per chi mi ha votato"

Durante l’ultimo consiglio comunale di Tolentino, al posto di Benedetta Lancioni, ora nominata assessore, è subentrata ufficialmente Alessandra Aramini Lambertucci (nella foto). Era la prima dei non eletti per la lista Tolentino Popolare. La nuova consigliera di maggioranza, 39 anni, tolentinate, massofisioterapista e insegnante di ginnastica dolce, è alla sua prima esperienza politica. Da giugno faceva parte del consiglio di amministrazione dell’Azienda di servizi alla persona Civica Assistenza Tolentino, che si occupa della gestione della casa di riposo. Era nel cda come consigliera e, seppur a malincuore, ha deciso di lasciare l’incarico per sedere nell’assise. "Una bella sfida in questo periodo – spiega la new entry –, ho accettato anche come atto dovuto a sostegno alla squadra e nei confronti di chi mi aveva votato alle amministrative. Ho sempre partecipato attivamente nel gruppo Tolentino Popolare. Proprio perché mi sono trovata bene nel cda della casa di riposo, in un team valido con cui abbiamo gettato le basi per nuovi progetti, mi piacerebbe avere una delega affine a questo e alle mie competenze. È bello interessarsi a quello che succede in Comune, in città. Mi metto a servizio delle persone, sono qui per questo".

Non è stato nominato ancora il suo sostituto nel consiglio di amministrazione dell’Asp. La surroga in consiglio comunale è stata approvata con nove voti favorevoli, tre contrari (Luconi, Tatò, Prioretti) e due astenuti (Pieroni, Trombetta).