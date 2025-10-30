Tolentino in lutto. Addio a Valentina

Tolentino piange la 48enne Valentina Cipriani (nella foto), mamma e dipendente di Poltrona Frau. Se n’è andata ieri, circondata dall’amore della sua famiglia, dopo una malattia. Il funerale si svolgerà questa mattina alle 11.30, nella chiesa dello Spirito Santo. Tante persone ieri, alla casa funeraria Rossetti, si sono strette al marito Gianluca, al figlio Saverio, ai genitori Amilcare e Daniela e al fratello Giacomo.

Una pioggia di messaggi è arrivata per lei, per la sua delicatezza e gentilezza che lasciavano il segno. Tra le dediche, "Anima bella", "Avrò sempre un bel ricordo di te", "Una persona veramente speciale, come se ne conoscono poche nella vita", "Ricorderò sempre la tua disponibilità, la tua umiltà, il tuo sorriso per tutti", "Una ragazza dal cuore d’oro".

Cipriani lavorava alla Frau, divisione car (auto). Anche l’asd Cantine Riunite, con cui gioca il figlio, ha espresso il proprio cordoglio: "Con dolore e commozione ci troviamo a salutare la nostra carissima Valentina, mamma di Saverio, nostro piccolo atleta. A Gianluca, a 'Save', a tutta la loro famiglia, giungano il nostro affetto e la nostra vicinanza. Ciao Vale, il tuo coraggio e la tua forza rimarranno per sempre impressi nei cuori di tutti noi".