Tolentino in trasferta a Montefano con tre rinforzi. Passarini: "Troviamo un avversario pericoloso"

"Bisognerà prestare la massima attenzione perché andiamo ad affrontare una formazione ben attrezzata e pericolosa". Parla così Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, prima della sfida contro il Montefano, in programma alle 15 al "Comunale Dell’Immacolata". Sarà fondamentale partire bene nel girone di ritorno per i cremisi che vogliono anche riscattare la cocente sconfitta nella partita di andata, arrivata con un gol allo scadere. "Abbiamo approfittato di questo periodo senza gare ufficiali per allenarci gradualmente dal punto di vista dell’intensità – dice il tecnico cremisi –, quindi dal punto di vista fisico ho visto bene la squadra e sono convinto che potremmo fare una grande partita".

Per i cremisi sarà una partita complicata, poiché il Montefano ha chiuso il 2024 in crescendo, mettendo in difficoltà diverse formazioni. "Conosco la forza del Montefano – continua Passarini –, hanno tanti giocatori di qualità e la classifica attuale non rispecchia il loro valore. Noi abbiamo preparato la gara per fare il nostro gioco e impostare la partita sui ritmi a noi più congeniali cercando di fare tre punti".

Il Tolentino potrà contare anche sull’ultimo arrivato Peluso, che può essere una carta di assoluto valore per cambiare la partita. "Sicuramente il suo acquisto è importante per diversi aspetti – dice Passarini –, oltre che mettere a servizio della squadra la sua esperienza, aggiunge qualità nel reparto avanzato e nei calci piazzati, rivelandosi una risorsa importantissima per noi. I tre acquisti (oltre a Peluso, anche Conti e Stefoni) arrivati nel mercato, sono per noi importanti perché vanno a coprire alcuni ruoli in cui eravamo più carenti – conclude Passarini –, aggiungendo qualità ed esperienza con Conti e Peluso, appunto".

Marco Natalini