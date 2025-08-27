Tolentino, inaugurata la nuova sede dell'Inter Club "Veleno"

Tolentino, 27 agosto 2025 – Partecipata l’inaugurazione della nuova sede dell’Inter Club “Veleno” Tolentino, in viale Brodolini (davanti all’Agenzia delle Entrate). Il taglio del nastro è avvenuto domenica scorsa alla presenza del presidente del consiglio comunale Alessandro Massi (tifoso interista), di tanti soci e del coordinatore regionale degli Inter Club delle Marche Mario Montesi. Il club tolentinate, nato negli anni ‘60, si è trasferito da via Dante Alighieri in una nuova “casa”, più spaziosa; attualmente conta 442 soci. Le iscrizioni per far parte di questa grande famiglia restano aperte fino al 28 febbraio 2026. Il direttivo è composto dal presidente Marjus Pjetri, dal vicepresidente Matteo Paciaroni, dal segretario Sandro Marinsalda e dai consiglieri Alessandro Cirstean, Alessia Bracci, Maria Chiara Antinori, Simone Passarini, Giancarlo Zacconi, Marco Luciani, Riccardo Goro e Cecilia Bartolini. Prezioso l’aiuto del tuttofare Ferdinando Eleonori. Il gruppo, per la riuscita della festa di domenica, ringrazia Mario Corsalini, Cristiano Tartarelli del Bar Tartarelli di Pollenza (Rotelli) e Gianluca Pierini di Pierini Carni (Recanati) per la porchetta, che ha conquistato i palati dei circa 130 nerazzurri presenti. Il club di Tolentino è solito organizzare eventi, cene e attività con ospiti del mondo Inter. Non solo passione per il calcio e divertimento, ma anche solidarietà. In ogni iniziativa infatti vengono raccolte donazioni che vengono devolute alle associazioni del territorio. Una curiosità. L’Inter Club di Tolentino prende il nome da Benito Lorenzi, un attaccante dell’Inter degli anni ‘50 e ‘60 soprannominato “Veleno” dalla madre per i suoi comportamenti irrequieti in adolescenza e poi a causa della sua “ferocia agonistica” sul campo, dove era astuto, veloce; usava trucchi da area di rigore e una lingua tagliente.