Tolentino, incidente all'incrocio. Due giovani feriti al pronto soccorso

Tolentino, 31 luglio 2023 - Scontro tra due auto oggi, intorno alle 18, in via Nazionale a Tolentino, all’incrocio con via Sposetti. Una Fiat Punto condotta da un tolentinate 23enne (D.A.) di Tolentino, che transitava dal centro città verso la periferia, per cause in corso di accertamento è andata a sbattere con una Suzuki Swift condotta da una ragazza, una 26enne sempre di Tolentino (T.T.) che procedeva in senso opposto. I due conducenti sono rimasti feriti, per fortuna in maniera non grave, e sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 intervenuti per le prime cure per il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Il traffico è stato regolato dagli agenti della Polizia locale, che si sono occupati anche dei rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica. Sul posto anche i vigili del fuoco e due ambulanze.