TOLENTINO Investita e uccisa: "Abbagliato dal sole: non l’ho vista"

Il dolore di una comunità per Gessica Vulpe, investita da un furgone sabato pomeriggio a Tolentino, in provincia di Macerata. Avrebbe compiuto 15 anni fra un mese. L’altro giorno stava attraversando la strada con un amico 16enne. Un passo di differenza tra i due. Lei è stata presa in pieno ed è morta sul colpo. Il ragazzo è ricoverato ad Ancona; è fuori pericolo, ma non ricorda l’accaduto. Anche il conducente del furgone, un 40enne del posto, è all’ospedale di San Severino per lo choc. I test tossicologici hanno dato esito negativo.

La polizia locale sta completando l’informativa per la procura, che aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Il mezzo, un furgone dell’Apm, la municipalizzata di Macerata, è stato sequestrato come pure, per le indagini, i due cellulari trovati all’interno. Se la dinamica dell’incidente infatti è stata ricostruita anche grazie a due testimoni oculari, è da chiarire come mai il conducente non abbia fatto nulla per evitare l’impatto. Sull’asfalto non c’erano segni di frenata. Il 40enne avrebbe detto di essere stato abbagliato dal sole e di non aver visto i ragazzi.

Il funerale di Gessica si svolgerà domani mattina con rito ortodosso. I genitori, Silvia e Ion, sono moldavi. La ragazza era nata a Macerata con la gemella Giuliana. Tantissimi i messaggi di affetto per la famiglia. La 14enne era una promessa della pallavolo. Ieri sarebbe dovuta andare al mare per festeggiare l’inizio delle vacanze.

Lucia Gentili