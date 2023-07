"TOLENTINO: Invivibile e senza pulizie nei container senza condizionatori"

"Alcuni condizionatori non funzionano, sono scarichi di gas e il Comune, oltre a non ricaricarli, non permette ai cittadini che ci vivono di farlo a proprie spese. L’ambiente, dove ci sono anche bambini, è invivibile: oltre alle temperature insopportabili, non vengono fatte le pulizie come prima". È la segnalazione sull’area container dell’ex sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, che interviene anche sulle assegnazioni dei circa 200 appartamenti (costruiti e in fase di costruzione) in sostituzione delle Sae. "Le assegnazioni – prosegue l’ex primo cittadino – sono state fatte nel rispetto più pieno delle disposizioni governative, quindi ministero, Protezione civile, Regione". E rivolgendosi direttamente all’amministrazione Sclavi incalza: "Non toccate le assegnazioni degli appartamenti fatte dalla nostra amministrazione agli aventi diritto, decise nel rispetto più ampio delle normative vigenti perché, in caso contrario, proprio per tutelare gli aventi diritto vi porteremo tutti in tribunale: politici, responsabili di servizio comunali, segretari generali e chiunque possa aver dato il proprio contributo su questa vicenda vitale per il futuro delle famiglie". In merito ai container, invece, nel mirino di Pezzanesi finisce in particolare l’assessore Flavia Giombetti: "Durante i miei mandati definiva lager l’area container e disumane le condizioni degli stessi ospiti. Oggi la "salvatrice" Giombetti è diventata in realtà la prima persecutrice di quegli ospiti ai quali ha inferto ogni delusione possibile, non ultima quella di consegnare una raccomandata a mano in cui si minaccia di togliere le assegnazioni degli appartamenti che noi, su criteri obiettivi e sulla scorta delle azioni mirate poste in essere dai servizi sociali, dalla segreteria al patrimonio, nel pieno rispetto delle leggi, avevamo fatto".