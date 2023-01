Tolentino, Lancioni rappresenta il Comune all’Unione montana

Benedetta Lancioni, consigliera comunale di Tolentino, è stata nominata rappresentante della città in seno al Consiglio dell’Unione montana dei Monti Azzurri. Soddisfatti il primo cittadino Mauro Sclavi e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi, che si dicono "sicuri dell’impegno e delle capacità di Benedetta. Certamente seguirà in maniera costruttiva i lavori del Consiglio dell’Unione montana, ben rappresentando la nostra città". "Sono grata al sindaco e a tutta la giunta per la delega riconosciuta – ha commentato Lancioni –. L’Unione montana e la sussidiarietà creatasi tra enti pubblici e privati sarà il punto chiave per Tolentino. Mi impegnerò per lavorare insieme in rete per sviluppare servizi e ottenere finanziamenti nazionali ed europei. Il nostro territorio ha una storia importante, utile al fine dello sviluppo di percorsi turistici di attrazione internazionale. L’unione può fare la forza".