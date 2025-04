Tolentino, leader politici di ieri e di oggi a confronto con il Rotary

Il Rotary Tolentino oggi alle 17, nel teatro Spirito Santo, organizza il convegno "Prima, seconda, terza Repubblica: analisi del passato e il futuro che ci attende". Un viaggio nella storia politica attraverso le generazioni. I relatori saranno Adriano Ciaffi, Mario Cavallaro, Pietro Marcolini, Mirella Emiliozzi, Luciano Magnalbò, Tullio Patassini. Moderatore sarà Francesco Massi, socio del club e past president. "Il convegno intende ripercorrere la storia attraverso le testimonianze di protagonisti della scena politica marchigiana, che hanno operato in contesti diversi, rappresentando le sfide e le opportunità di ogni fase della Repubblica – spiegano i promotori –. Attraverso il confronto tra amministratori, parlamentari e leader locali, questo incontro vuole offrire non solo una riflessione sul passato, ma anche un’occasione per interrogarsi sulle prospettive del paese".