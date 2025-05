Tolentino, manutenzioni in parchi e giardini

L’amministrazione Sclavi fa il punto sugli interventi di manutenzione del verde e delle strade effettuati negli ultimi giorni. Sono stati asfaltati viale Brodolini, via Nenni e contrada Rancia, mentre sono state ripristinate le fognature alla scuola Rodari/King e alla Bezzi.

Sul fronte parchi e giardini il taglio dell’erba è stato effettuato nel parco Pace, al Castello della Rancia, nel giardino di via D’Antona, nel parco della Rinascita, nel giardino di via Saragat/via Enrico Mattei, nei giardini di via La Malfa e via Martin Luther King, nel parco Isola d’Istria, nel parco Grande Torino, all’area verde del Ponte del Diavolo e in quella della pista ciclabile di zona cartiere e via Caduti di Nassiriya, ai giardini della scuola Grandi e nelle aree verdi limitrofe.

E ancora, nei giardini di via De Gasperi, nel parco Vittime della Shoah (i giardini di viale Buozzi), al Formaggino, nel giardino di viale Giovanni XXIII e quello di viale Brodolini, viale Benadduci e nelle aiuole di via Lucentini (zona ex-fornaci). L’erba infine è stata tagliata nelle aiuole spartitraffico di viadotto Berlinguer, via Cassarà, viale della Concordia, via della Fraternità, via King e al monumento alla Vittoria.