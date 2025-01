Tolentino, minacce all’avvocatessa: condannato il cliente

Minacce a una giovane avvocatessa di Tolentino: "quando esco a te ci penso io, so dove venirti a cercare". Per questo episodio è stato condannato a quattro mesi di reclusione Idrees Abbas, pakistano di 37 anni, domiciliato all’Hotel House. I fatti che gli vengono contestati risalgono al 10 marzo 2022.

Secondo l’accusa, sostenuta ieri in tribunale dal pubblico ministero Stefano Lanari, il pakistano avrebbe telefonato all’avvocato che, in precedenza, lo aveva seguito per tre o quattro procedimenti penali. L’uomo però non aveva mai pagato il compenso al legale. Quando si era visto arrivare il decreto ingiuntivo, il pakistano aveva telefonato al numero di cellulare dell’avvocatessa, minacciandola con frasi come "non ti dimenticherai mai il mio nome, mando qualcuno a cercarti, quando esco a te ci penso io, io so dove venirti a cercare, non sai chi sono io e non dovevi fare quello che hai fatto".

Dopo la telefonata minatoria, il legale aveva sporto denuncia e il pakistano era finito sotto accusa per minacce. Ieri in tribunale a Macerata la sentenza. Il giudice Francesca Preziosi lo ha condannato a quattro mesi. L’imputato è difeso dall’avvocato Vanni Vecchioli. L’avvocatessa vittima di minacce, assistita dal collega Sergio Del Medico, ha deciso di non costituirsi parte civile.

Chiara Marinelli