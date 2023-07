Tolentino, motociclista muore in un incidente. L’ipotesi dell’auto pirata

Tolentino (Macerata), 2 luglio 2023 – Un motociclista 57enne di Tolentino ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale in superstrada. La vittima è Fabrizio Taddei, 57 anni. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo potrebbe essere stato urtato da un’auto, che però non si sarebbe fermata a prestare soccorso dopo l’impatto.

L’incidente è avvenuto attorno alle 21.30 di ieri nei pressi dello svincolo per la zona industriale di Tolentino, in direzione mare. A dare l’allarme sono stati degli automobilisti, che avevano notato il corpo dell’uomo sull’asfalto. Inutili i soccorsi: per il 57enne non c’era più nulla da fare. Sul posto carabinieri, polizia stradale, 118 e vigili del fuoco.

Sull’incidente sono in corso gli accertamenti della polizia stradale per chiarire la dinamica e capire se effettivamente è stata coinvolta un’auto che poi non si è fermata: eventualmente bisognerà accertare se l’automobilista si è accorto o meno dell’impatto. Padre di due figlie, Taddei viveva a Tolentino.