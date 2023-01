Tolentino piange Palmieri, era lo storico professore dell’Alberghiero

Due comunità in lacrime per Maurizio Palmieri, padre di tre figli e storico professore dell’istituto Alberghiero di Tolentino, che aveva insegnato a tantissimi giovani. Si è spento sabato all’età di 70 anni, dopo aver affrontato un male con dignità. Amava la vita ed era capace di lasciare sempre un bel segno, per la sua solarità, la simpatia e l’immancabile sorriso. Lascia la moglie Adelaide, i figli Nicola, Emiliano e Filippo e molte persone, ex alunni e amici, che gli volevano bene. L’ultimo saluto è previsto oggi, alle 10, nella basilica di San Nicola muovendo dalla sala del commiato Terracoeli. Centinaia i messaggi di affetto per lui e la sua famiglia, tra cui il ricordo del sindaco di Treia Franco Capponi, essendo Maurizio originario del paese. "Oltre che essere un amico, è stato il mio testimone di nozze insieme alla moglie – afferma Capponi –. Da giovane aveva frequentato l’istituto Agrario di Macerata e poi si era interessato di formazione in agricoltura (possedeva anche una piccola azienda agricola proprio a Treia). Poi ha continuato a fare il formatore e ha insegnato all’Alberghiero di Tolentino. Amava profondamente il suo lavoro e la sua famiglia, ricca di tre figli. Risiedeva a Tolentino, ma veniva molto spesso qui, dove conservava tante amicizie. Ho potuto apprezzare ancor di più la sua umanità quando la primavera scorsa si è prodigato a sistemare e arredare la sua abitazione in centro storico (a Treia) per metterla a disposizione il prima possibile di una famiglia ucraina scappata dalla guerra".