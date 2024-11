Tolentino, poker all’Atletico Mariner. Lovotti in versione trascinatore

4

ATLETICO MARINER

: Bucosse, Barilaro, Salvucci (21’ st Di Biagio), Strano, Badiali, Tomassetti, Stricker (30’ st Naddeo), Manna (21 st Mariani), Moscati (6’ st Pesaresi), Capezzani (6’ st Cicconetti), Lovotti. All. Passarini.

ATLETICO MARINER: Amato, Salvatelli (28’ st Di Filippo), Fabi Cannella, Veccia (34’ st Rotta), Aliffi, Sosi, Eulisi (1’ st Sharif), Panza (21 st Napolano), Cialini (28’ st Picciola), Verdesi, Liberati. All. Puddu.

Arbitro: Spadoni di Pesaro Urbino.

Reti: 12’ e 15’ pt Lovotti, 28 pt Liberati, 32’ pt Moscati, 34’ p.t. Capezzani.

Note: ammoniti Moscati, Aliffi, Tomassetti, Manna. Calci d’angolo: 2-5 Recupero: 1’ p.t 5’ s.t. Spettatori: 700 circa.

Vittoria importante per i cremisi, che contro l’Atletico Mariner conquistano la quarta vittoria consecutiva ed entrano in zona playoff. Tolentino che inizia in maniera molto aggressiva il match, alla prima vera occasione al 12’ arriva il gol con Lovotti, che raccoglie in area il cross dalla destra di Barilaro, dribbla il marcatore e conclude alla destra di Amato, insaccando la sfera. Cremisi che trovano anche il raddoppio al 15’ ancora con Lovotti, servito in area da Manna chiude con il diagonale mancino e fa 2-0. Pericoloso ancora Lovotti, protagonista assoluto della prima frazione, il suo tiro scheggia il palo ed esce. Al 28’ accorcia le distanze l’Atletico Mariner, su una disattenzione della difesa di casa, ne approfitta Liberati che batte Bucosse e fa 2-1. Ospiti che sfiorano anche il pareggio con Veccia da distanza siderale e centra l’incrocio dei pali. Il Tolentino al 32’ trova il terzo sigillo di giornata, super gol di Moscati in mezza rovesciata su cross di Capezzani. C’è gloria anche per lo stesso centrocampista cremisi, al 34’ proprio Capezzani in contropiede conclude a rete e fa 4-1.

Ripresa. Al 16’ gli ospiti ci provano con Fabi Cannella, palla di poco a lato. Al 28’ Pesaresi lanciato a rete non trova la porta. Al 46’ palo di Badiali a botta sicura. Al 48’ Naddeo sfiora il gol. Finisce qui 4-1 cremisi.

Marco Natalini