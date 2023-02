Tolentino Popolare in campo "Pronti ad ascoltare i cittadini"

"La nostra è un’associazione inclusiva, aperta a tutti, con un’ispirazione di centro. Apriamo una nuova campagna di tesseramenti per coinvolgere sempre più persone". Così ieri in conferenza Ioseph Fogante, il presidente di Tolentino Popolare (il più gruppo politico in città alle ultime amministrative) ha presentato il nuovo direttivo. Oltre a lui, ci sono Morena Beribè come vicepresidente, Andrea Marinangeli come segretario, con i consiglieri Alessandra Aramini, Alessandro Dignani, Julian Luciano Sciretta e Benedetta Lancioni (che è anche consigliere comunale). "Non siamo un partito – ha ricordato il segretario – ma abbiamo un’organizzazione con regole chiare e ben definite, da statuto. Siamo tornati nella sede storica in via Zampeschi per ascoltare le esigenze della comunità e fare da ponte con i rappresentanti in Consiglio comunale. E apriamo una nuova campagna di tesseramenti. Iniziative culturali, scuola, ambiente, centro storico restano temi fondamentali. Siamo presenti in città quotidianamente e la sede sarà aperta ogni settimana".

"L’associazione è viva, siamo un gruppo politico attivo sul territorio – ha detto Alessandro Massi, presidente del Consiglio comunale –. Manteniamo il contatto con la realtà per dare voce ai cittadini. Siamo un interlocutore affidabile, con un modo di fare aperto e dialogante, collaboriamo con la politica provinciale e regionale".

"Il cambiamento è nell’ascolto – ha aggiunto Lancioni – affinché la ’polis’ sia comunicativa e propositiva. Ad esempio per l’ex Orfanotrofio, il nostro obiettivo è riportare le dieci classi del liceo in centro, ma la scelta spetta alla Provincia. Ad ogni modo l’edificio non resterà inutilizzato; nel nostro programma abbiamo presentato un progetto per uno spazio sociale, di confronto e dialogo tra grandi e piccoli". La consigliera ha introdotto poi una novità: "Inviteremo tutte le associazioni a fare la reiscrizione per fare il punto".

"Abbiamo ben chiara la visione della città – è intervenuta Aramini –, realistica". "Il confronto con i consiglieri è costante – ha affermato Dignani –. Abbiamo intenzione di sistemare zona Sticchi, per un’area dedicata allo sport anche da un punto di vista urbanistico e risolvere l’annoso problema della pista di pattinaggio, abbandonata da oltre dieci anni".

"Procederemo con le manutenzioni degli impianti sportivi – ha detto il vicesindaco Alessia Pupo –, ad esempio ora col tetto del Palasport".

Lucia Gentili