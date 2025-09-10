Tolentino Popolare:: "Lista civica, libertà di voto alle regionali"

"Il nostro è e rimarrà un vero movimento civico di estrazione centrista, moderato e concreto; pertanto, avendo all’interno della nostra compagine sensibilità ed esperienze politiche diverse, unite dalla volontà di lavorare per il bene di Tolentino, si è deciso in modo unanime di lasciare libertà di voto ai nostri elettori per queste elezioni regionali". È la posizione di una delle tre liste di maggioranza Tolentino Popolare, che ribadisce come il prioritario interesse rimanga "quello di continuare a lavorare per il presente e il futuro di Tolentino, in un momento in cui le cittadine e i cittadini richiedono serietà, chiarezza, coerenza e costante presenza, senza pensare ad ambizioni e rivalse personali".

"L’auspicio di Tolentino Popolare – continua il gruppo – è che chiunque sia eletto collaborerà con lealtà e trasparenza con l’amministrazione comunale nell’interesse della città e del territorio, in un’ottica di rispetto e collaborazione istituzionale. Sarà quindi nostra cura, attraverso i nostri rappresentanti, promuovere un incontro tra il sindaco Mauro Sclavi, la giunta comunale e il neo eletto presidente unitamente ai nuovi consiglieri eletti in provincia di Macerata, per illustrare i progetti e le richieste di primaria importanza per la nostra città, che necessitano dell’attenzione del governo regionale".