’Tolentino Popolare’ per far rinascere la città

"Città in-forma. Pensieri sul futuro della nostra città". È questo il titolo dell’incontro che si tiene sabato al Politeama di Tolentino (ore 17) per iniziativa dell’associazione culturale "Tolentino Popolare". Intervengono l’architetto Emiliano Romagnoli, docente all’università di Firenze, e Alfonso Raus, esperto di processi partecipativi in ambito locale; modera il dibattito Alessandro Dignani. È prevista anche la lettura di alcune novelle tratte dal "Marcovaldo, ovvero le stagioni in città" di Italo Calvino che raccontano la vita di un lavoratore e le sue interazioni con l’ambiente urbano. L’interpretazione sarà a cura degli allievi del Laboratorio artistico Bura dell’associazione culturale Libera...Mente, con la direzione di Genny Ceresani. Ma, in generale, qual è lo scopo di questa iniziativa? Lo hanno spiegato i promotori in una conferenza stampa: il presidente Ioseph Fogante e lo stesso Alessandro Dignani. "È sotto gli occhi di tutti - hanno detto – come il sisma del 2016 e la pandemia abbiano causato profondi cambiamenti. Oggi siamo, nostro malgrado, spettatori di un progressivo scollamento del tessuto sociale, di una disaffezione verso i nostri spazi pubblici e di un cambio di abitudini della popolazione non sempre virtuoso. Cosa possiamo fare per invertire questa tendenza? Come riportare le persone a frequentare il nostro centro storico e tutti gli altri spazi pubblici della città? In che modo possiamo tornare a pensare noi stessi come attori sulla scena urbana, parte integrante di una collettività? Questi problemi sono comuni anche ad altri contesti, non solo nazionali, ai quali, con senso critico, bisogna guardare per trovare le migliori e più funzionali risposte". L’architetto Emiliano Romagnoli parlerà de "Lo spazio pubblico nella contemporaneità", proponendo modelli per ripensare - e quindi ridisegnare - gli spazi di vita collettiva. Invece Alfonso Raus metterà l’accento su quanto sia importante misurarsi con le comunità locali per favorire una "rigenerazione partecipata" di spazi e beni inutilizzati o da valorizzare. Si parlerà quindi di forme di riuso che danno nuova vita a "ex luoghi". "La nostra associazione - spiega Alessandro Massi, presidente del Consiglio comunale ed espressione di ‘Tolentino Popolare’ - è una piattaforma politica aperta a tutti e fra i suoi principali obiettivi c’è quello di sensibilizzare la popolazione su temi importanti per il futuro della città, in ossequio a principi di partecipazione e condivisione".

