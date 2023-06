Tolentino, Progetto di murales artistici per abbellire il parcheggio

Un cittadino ha proposto al Comune di Tolentino un progetto per realizzare murales artistici e tematici sui muri del parcheggio a livelli che si trova lungo viale Giacomo Matteotti, "al fine di recuperarne l’aspetto estetico". La giunta Sclavi ha ritenuto che l’iniziativa possa "contribuire ad abbellire la città, in particolare nelle zone che presentano scarsi elementi di interesse storicoarchitettonico e in presenza di muri abbandonati o degradati, presentando una forma espressiva in molti casi assurta a livello di arte". Così l’amministrazione ha espresso atto di indirizzo favorevole all’idea del cittadino. L’esecuzione dei murales dovrà avvenire in modo da non provocare nessun tipo di danno alle cose pubbliche e private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.