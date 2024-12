Tolentino: progetto "Scegli la carta giusta" per educare all'uso dei pagamenti elettronici

È stato presentato a Tolentino il progetto di educazione finanziaria "Scegli la carta giusta" sull’uso consapevole dei pagamenti elettronici: si propone di aumentare il senso di appartenenza degli studenti e creare un circolo virtuoso tra scuola, istituzioni, esercizi commerciali, cittadini e banca. Ad illustrare questa novità, l’assessore alle attività produttive Fabiano Gobbi, il dirigente dell’istituto d’istruzione superiore "Filelfo" Donato Romano, il profesor Alberto Paoloni docente dell’Ite (Istituto tecnico economico) e, per Banca Macetata, la direttrice commerciale Debora Falcetta, la responsabile marketing Irene Croceri e la direttrice della filiale di Tolentino Lucia Rocchetti.

Si tratta di un progetto pilota, il primo in provincia di questo tipo, e per ora l’unico. Prevede la possibilità per tutti gli studenti del Filelfo interessati di richiedere una carta prepagata collocata da Banca Macerata, con attivazione gratuita, che permetterà di usufruire di scontisti e premialità negli esercizi commerciali della città aderenti. Il progetto partirà a gennaio e per ora ha aderito una cinquantina di attività, ma la lista è in evoluzione. L’iniziativa coinvolge tutti i ragazzi del Filelfo (dal primo al quinto anno, e per tutti gli indirizzi, Ite, licei classico, scientifico, scienze applicate e coreutico) per circa 600 studenti.

"Partiamo con le attività del centro storico – ha spiegato l’assessore Gobbi – ma proseguiremo anche con i commercianti di Tolentino Est e Ovest. Il progetto è frutto di una bella sinergia tra Comune, istituto Filelfo e Banca Macerata". Una carta prepagata che consente di pagare in negozio tramite Pos, in Italia e all’estero, e di effettuare acquisti online; può essere associata ai principali wallet (Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay) per poter pagare direttamente da smartphone. È dotata di tecnologia contactless e di un Iban attraverso cui è possibile ricevere bonifici ed emolumenti per i ragazzi che abbiano iniziato a mettersi in gioco nel mondo del lavoro.

"Già da 6-7 anni collaboriamo con Banca Macerata, banca che ha una connotazione territoriale specifica – ha spiegato il professor Paoloni –, a coronamento di questo percorso, arriva "Scegli la carta giusta", per un uso consapevole della moneta elettronica". Nicola Longo e altri colleghi di Banca Macerata hanno svolto lezioni a scuola. "I giovani sono il futuro, il nostro patrimonio – ha concluso Falcetta – e vanno educati nel modo più corretto e sano" Per richiedere l’attivazione della carta o chiedere informazioni basta contattare la filiale di Tolentino di Banca Macerata, in via Nazionale (0733.250401/250404/ 250409) o inviare una mail a filiale_03@bancamacerata.it.

Lucia Gentili