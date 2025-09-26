Tolentino, recupero di Palazzo Sangallo. Demolita la sala Nerpiti

Via libera dalla conferenza regionale per il progetto di fattibilità tecnico-economica, il miglioramento strutturale, il risanamento del manto di copertura e il ripristino funzionale del piano terra e delle grotte di Palazzo Sangallo, nel centro storico di Tolentino. L’intervento prevede un investimento di due milioni e 630.302 euro.

"Ora il Comune potrà procedere alla fase esecutiva – spiega il commissario Guido Castelli –. Palazzo Sangallo si avvia così verso una nuova vita, nel segno della sicurezza, della funzionalità e della valorizzazione culturale". L’edificio, danneggiato dal terremoto, presenta lesioni diffuse su murature, architravi, volte e coperture, oltre a problematiche strutturali che ne compromettono la piena fruibilità. L’intervento approvato, concordato con la Soprintendenza, prevede una serie di opere mirate alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale degli elementi più vulnerabili. Sono inoltre previsti interventi architettonici per il ripristino delle finiture, il restauro degli elementi decorativi e il miglioramento dell’accessibilità.

"Particolare attenzione è stata riservata alla sala Nerpiti – aggiunge la struttura commissariale – che sarà demolita per restituire alla corte interna del palazzo la sua configurazione originaria. Il progetto include anche il rifacimento della pavimentazione della corte, la valorizzazione delle arcate storiche e la sostituzione degli infissi, nel rispetto dei caratteri storici dell’edificio".