Sergio Gioli
Macerata
Tolentino, recupero di Palazzo Sangallo. Demolita la sala Nerpiti
26 set 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
  Macerata
  Cronaca
Tolentino, recupero di Palazzo Sangallo. Demolita la sala Nerpiti

Via libera dalla conferenza regionale per il progetto di fattibilità tecnico-economica, il miglioramento strutturale, il risanamento del manto di copertura...

Palazzo Sangallo

Via libera dalla conferenza regionale per il progetto di fattibilità tecnico-economica, il miglioramento strutturale, il risanamento del manto di copertura e il ripristino funzionale del piano terra e delle grotte di Palazzo Sangallo, nel centro storico di Tolentino. L’intervento prevede un investimento di due milioni e 630.302 euro.

"Ora il Comune potrà procedere alla fase esecutiva – spiega il commissario Guido Castelli –. Palazzo Sangallo si avvia così verso una nuova vita, nel segno della sicurezza, della funzionalità e della valorizzazione culturale". L’edificio, danneggiato dal terremoto, presenta lesioni diffuse su murature, architravi, volte e coperture, oltre a problematiche strutturali che ne compromettono la piena fruibilità. L’intervento approvato, concordato con la Soprintendenza, prevede una serie di opere mirate alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale degli elementi più vulnerabili. Sono inoltre previsti interventi architettonici per il ripristino delle finiture, il restauro degli elementi decorativi e il miglioramento dell’accessibilità.

"Particolare attenzione è stata riservata alla sala Nerpiti – aggiunge la struttura commissariale – che sarà demolita per restituire alla corte interna del palazzo la sua configurazione originaria. Il progetto include anche il rifacimento della pavimentazione della corte, la valorizzazione delle arcate storiche e la sostituzione degli infissi, nel rispetto dei caratteri storici dell’edificio".

Terremoto