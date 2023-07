Tolentino, respinta mozione su intitolazione spazio pubblico a Berlusconi

Con cinque voti favorevoli, otto contrari e tre astenuti, all’ultimo consiglio comunale, è stata respinta la mozione dei consiglieri del centrodestra (Tolentino nel Cuore e Fratelli d’Italia) sull’intitolazione di uno spazio pubblico a Silvio Berlusconi. "È una mozione prettamente politica – ha esordito il sindaco Mauro Sclavi –: io rappresento una maggioranza civica, quindi esorto i consiglieri ad esprimersi liberamente. Io mi asterrò dalla votazione". Pur non potendo votare in quanto assessore, il vicesindaco e assessore Alessia Pupo ha espresso parere favorevole all’intitolazione: "Sono io, con la mia storia personale e familiare". "Mi lascia un po’ stupefatto vedere questa mozione, presentata da chi era presente nella precedente giunta e ha taciuto riguardo all’allontanamento dell’assessore di riferimento di Forza Italia di quel periodo, ovvero l’attuale assessore Pupo", ha ricordato il consigliere di maggioranza Fabio Montemarani. Il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi ha votato a favore. Come pure, ovviamente, coloro che hanno presentato l’atto: Francesco Colosi (Fd’I), Silvia Luconi, Silvia Tatò e Monia Prioretti (Tolentino nel Cuore). Astenuti invece Sclavi, Montemarani e Fabio Borgiani (entrambi in maggioranza). "Il non esprimersi dimostra quanto questa maggioranza sia eterogenea e divisa politicamente", ha detto la Luconi. Su quanto accaduto in Consiglio è intervenuto il coordinamento comunale di Forza Italia (non presente in Consiglio ma ha avanzato la proposta ai consiglieri di centrodestra): "A un anno dal suo insediamento, l’amministrazione Sclavi ha confermato nei fatti, pur continuando a definirsi civica, di essere a trazione di sinistra". E ha definito "inspiegabile il voto contrario del consigliere Antonio Trombetta che, dopo essere stato coordinatore comunale sia del Pdl che di Forza Italia nel recente passato, evidentemente è stato folgorato sulla via di Damasco e ha rivisto le sue posizioni sul cav. Berlusconi". "Crediamo che Tolentino abbia perso un’occasione importante per dimostrarsi politicamente inclusiva, ma la mozione è servita per dare una volta per tutte il vero volto tutt’altro che civico di questa maggioranza", ha concluso FI.

Lucia Gentili