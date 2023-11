Tolentino ricorda Nassiriya

Partecipato, a Tolentino, il 20° anniversario della strage di Nassiriya, giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. La cerimonia si è tenuta, come sempre, davanti al monumento Caduti di Nassiriya, opera dello scultore Lino Gentili (davanti alla caserma dei carabinieri). Sono intervenuti il sindaco Mauro Sclavi, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi e quello dei ragazzi Filippo Pisani, il luogotenente Gaetano Barracane, comandante della stazione dei carabinieri e il maresciallo maggiore Fabio Paradisi, collega della stazione dei carabinieri di Penna San Giovanni. Questi si trovava nella caserma "Libeccio", adiacente alla caserma "Maestrale", in cui si consumò l’atto terroristico dove persero la vita 28 italiani, 12 carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2 civili. Infine il maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia, ha letto i nomi di tutti i caduti nella strage di Nassiriya auspicando che si mantenga sempre viva la memoria. Hanno partecipato alcuni studenti dell’istituto Lucatelli, dell’Iis Filelfo e dell’Ipsia Frau, oltre ai cittadini e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, delle associazioni combattentistiche e d’arma.