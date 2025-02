Tolentino: maxi rissa in centro. Già fermati dai carabinieri alcuni responsabili

Tolentino, 23 febbraio 2025 – Paura ieri in centro storico a Tolentino. Una maxi rissa, che ha coinvolto più di dieci giovani egiziani, è andata in scena da via della Pace a via Nazionale.

Partita quindi in pieno centro storico, è proseguita per un lungo tratto, fino a via Nazionale. Urla, spintoni, botte.

Testimonianze e primi interventi

È successo all’ora di pranzo, verso le 13, sotto gli occhi attoniti di passanti e negozianti. Non solo, nelle vicinanze di Palazzo Europa, ci sono anche le medie. E a quell’ora i ragazzi escono da scuola.

I carabinieri sono intervenuti sul posto, allertati dai residenti. Ma quando sono arrivati, il gruppo si era già dileguato.

Continuano le indagini da parte dell’Arma per risalire ai responsabili. Intanto sono già stati fermati alcuni di loro.

Dichiarazioni e precedenti

“Sono in contatto con i carabinieri di Tolentino – ha detto il sindaco Mauro Sclavi -. Stanno raccogliendo tutte le informazioni utili. Credo sia necessario un tavolo tecnico con la prefettura”.

Non è la prima volta che accade. In autunno già si era verificata una rissa in centro storico da parte di egiziani, sul territorio in quanto impegnati in cantieri della ricostruzione post-terremoto. Erano stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza e dal racconto dei testimoni.

La rissa era avvenuta nei pressi di un bar, molto vicino ai giardinetti pubblici frequentati anche da minorenni. All’arrivo della pattuglia, gli egiziani si erano dati alla fuga per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce.

Il cerchio si era chiuso a novembre. Tutti erano stati individuati e denunciati dai carabinieri. Tutti dipendenti della stessa impresa edile. Alla base della lite, in quel caso, c’erano dissidi interni tra gli stessi operai, questioni lavorative mai risolte nel settore edile. Una resa dei conti in strada.

Domani al tribunale di Macerata lo stesso destino capiterà ad alcuni degli autori della nuova rissa.