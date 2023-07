Tolentino: Sclavi e Giombetti seguono le regole sui condizionatori e le assegnazioni

"Non risulta che gli occupanti dei container si siano offerti di riparare a proprie spese i condizionatori. Se fosse così, invitiamo Pezzanesi a fornire i nominativi affinché gli stessi possano pagare non solo l’aria condizionata, ma anche le utenze che, non essendo più rimborsate dalla Protezione civile, vengono ora pagate dai cittadini di Tolentino". Inizia così la risposta dell’amministrazione Sclavi all’ex sindaco Giuseppe Pezzanesi, intervenuto sui container e sull’assegnazione degli appartamenti sostitutivi delle Sae. "Alcuni condizionatori si sono recentemente rotti non solo per la normale usura, ma anche per l’eccessivo utilizzo che ne è stato fatto nel tempo – prosegue l’attuale giunta –. Appena il Comune ne avrà la possibilità, provvederà alla riparazione. Rimandiamo al mittente l’osservazione che l’ambiente dei container sia invivibile anche perché ci sono bambini: l’unico minore ancora presente si trova lì solo perché la mamma ha rifiutato la casa che le era stata offerta". L’amministrazione passa quindi all’altro tema: "Per quanto riguarda le minacce di denuncia nel caso vengano revocate alcune assegnazioni di alloggi effettuate dalla sua amministrazione, non possiamo che rilevare la scarsa memoria dell’ex sindaco: fu infatti proprio la sua giunta, nella delibera di assegnazione del 2 luglio 2021 a scrivere "le assegnazioni avranno effetto fino alla predisposizione di diversi criteri e modalità da parte della Regione e eventuali assegnazioni che rientrino in tali parametri saranno salvaguardate mentre saranno revocate le assegnazioni incompatibili". Bene, i "diversi criteri della Regione" sono arrivati e sono molto diversi da quelli adottati a suo tempo da Pezzanesi per le assegnazioni. Questa amministrazione non fa altro che seguire le regole".