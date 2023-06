Tolentino, Sclavi emette nuovo provvedimento per tutela area Rancia

Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi ha emesso un nuovo provvedimento sulle misure di tutela in un’area di contrada Rancia. Ordina al proprietario del fondo la sospensione di qualsiasi attività che comporti alterazione del sito soggetto a potenziale inquinamento (suolo e sottosuolo) in riferimento alle Csc, ovvero alle concentrazioni soglia di contaminazione. E ordina alla polizia locale di procedere all’individuazione e delimitazione dell’area rettangolare di circa 50 metri per 200 metri contenente i punti di prelievo con superamento delle Csc e di reperire tutte le informazioni. Infine ordina alla proprietà di comunicare le intenzioni in merito all’attività di raccolta prodotti agricoli insistenti sull’area interessata dal fenomeno di potenziale contaminazione e la loro destinazione finale. Questo anche alla luce del fatto che, in un nota dell’Ast, viene spiegato che "la norma di riferimento non prevede alcun limite per i cereali, ad eccezione del caso in cui siano destinati come prodotti alimentari per lattanti e la prima infanzia". Le indagini sui terreni sono iniziate dopo l’incendio alla ditta Rimel di Pollenza.