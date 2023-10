"Tolentino: sistemato il barbecue nell'area verde con grande senso civico"

Un tolentinate si è adoperato - a proprie spese - per sistemare un barbecue nell’area verde del lago delle Grazie, che era stato danneggiato e reso inutilizzabile dai vandali. Un gesto di generosità fatto in silenzio, perché il cittadino ha chiesto di restare anonimo. Il sindaco, Mauro Sclavi, vuole comunque ringraziarlo pubblicamente: "Pur rispettando la sua richiesta, voglio far conoscere agli altri concittadini il suo alto senso civico e il suo attaccamento alla città. Ha acquistato i materiali necessari e, lavorando personalmente al barbecue, l’ha sistemato. È la dimostrazione lampante che oltre ai vandali, fortunatamente, esistono persone di grande volontà. Un semplice gesto che tutti dovremmo imitare per migliorare Tolentino e renderla sempre più bella e fruibile. Grazie davvero a nome di tutta la comunità". Purtroppo ogni tanto l’area pic-nic vicina al lago delle Grazie finisce nel mirino di qualche incivile.