Tolentino, slitta l’udienza al Tar dell’ex assessore

Rinviata al 29 maggio dal Tar l’udienza sulla revoca dell’assessore di Tolentino Fabiano Gobbi. Difeso dall’avvocato Marco Gasparri, l’ex assessore al commercio ha fatto ricorso contro il decreto del sindaco Mauro Sclavi. L’udienza, che si sarebbe dovuta svolgere ieri, slitta di un paio di settimane perché è stato concesso un termine per le repliche. A fine mese i giudici decideranno se congelare o no il decreto di revoca. Se l’istanza cautelare dovesse essere accolta, Gobbi potrebbe tornare a esercitare l’incarico di assessore fino alla decisione nel merito del Tar. Il Comune è assistito dagli avvocati Andrea Calzolaio e Stefano Torregiani. Gobbi è stato cacciato dalla giunta il 31 gennaio. Dopo di lui era toccato a Elena Lucaroni e Flavia Giombetti, che però non hanno intrapreso la strada del ricorso.