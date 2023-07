Tolentino, successo per "Amici della natura" con le opere dei bambini

Tolentino, 25 luglio 2023 - Hanno conquistato tutti le opere dei bambini del corso della scuola d’arte di Svetlana Kompel. E la mostra “Amici della natura”, alle Gallerie di Palazzo Sangallo a Tolentino, è stata un successo. Circa settanta lavori esposti: animali, alberi, fiori, piante sono stati dipinti oltre quaranta piccoli artisti. Tutti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione dalla loro maestra, Svetlana, pittrice da sempre; arrivata a Tolentino da San Pietroburgo da circa otto anni, da un paio insegna a dipingere a persone di ogni età (compresi bimbi e ragazzi, dai 3 ai 14 anni). “Amo vedere con quale facilità i bambini si cimentano nell’arte, non hanno paura ad esprimersi – ha spiegato la maestra – e danno sfogo alla loro fantasia con tempere, acquarelli, acrilico, pennelli, spatole. Sono più aperti dei grandi, non ci pensano troppo su. Li ho portati a disegnare nel verde: alle Terme Santa Lucia, all’Abbadia di Fiastra, al mare, immersi nella natura per lasciarsi ispirare. Loro amano la natura, gli animali, i fiori, è qualcosa di spontaneo e innati”. Le lezioni con Svetlana riprenderanno a settembre. Info sulla pagina Instagram corsi di pittura per bambini.