Tolentino, tamponamento. Nove feriti in ospedale

Un incidente, nove feriti. Ieri mattina intorno alle 7.15, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire d’urgenza in contrada Paterno, a Tolentino, per uno scontro frontale tra due mezzi: un Fiat Doblò con quattro persone a bordo e un’auto con altre cinque, tutti operai edili diretti ai vari cantieri.

La squadra dei pompieri di Tolentino ha provveduto a estrarre le persone rimaste all’interno dei veicoli, e ad affidarle alle cure degli operatori sanitari del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Alcuni sono stati portati all’ospedale di Macerata, altri in quello di Camerino; due persone sono in condizioni un po’ più gravi, ma comunque nessuno per fortuna è in pericolo di vita. Gli altri cinque sono feriti in modo lieve. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, l’auto avrebbe invaso la corsia opposta. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore, per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.