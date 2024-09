Tolentino. Torna il torneo per Nicola

Torna oggi a Tolentino dalle 15 "Noi con Nicola", in memoria di Nicola Scisciani (foto), il 12enne morto in un incidente stradale il 19 settembre 2021. Tornei a coppie di ping pong e calciobalilla per ragazze e ragazzi nati dal 2005 al 2010. Premi per i primi tre classificati. Un pomeriggio per tutta la famiglia che vedrà dalle 19 musica dal vivo e piadine (gradita la prenotazione). Il torneo è organizzato dall’associazione Noi Tolentino – oratorio Don Bosco. Nicola era amato dai coetanei e dall’intera comunità. Il torneo è uno dei modi per ricordarlo con quello che amava: giocare e fare festa.