Tolentino tra storia e leggenda. Torna il "Ponte del Diavolo"

Narra un’antica leggenda che, tanto tanto tempo fa, l’architetto Benevegna, in difficoltà per la costruzione di un ponte distrutto dal Chienti impetuoso, stipulò un patto con il diavolo. Questi assicurò la realizzazione dell’opera in una sola notte, in cambio dell’anima del primo essere vivente che lo avesse attraversato. L’uomo, pentitosi dell’accordo, si rivolse disperato a San Nicola. Il fraticello escogitò uno stratagemma: a lavoro ultimato, benedisse il ponte poi attese che si avvicinasse un cane e fece rotolare una forma di formaggio dall’altra parte, costringendo l’animale ad attraversare. Lucifero, accecato d’ira, tentò invano di distruggere il ponte con una cornata, ancora visibile. La manifestazione "Sul Ponte del diavol … tra storia e leggenda" torna questi giorni, come ogni anno, grazie all’associazione artistico-culturale I Ponti del Diavolo (presieduta da Carla Passacantando). Il ponte, tra i monumenti-simbolo della città, si veste a festa proponendo la rievocazione, che ricrea momenti di vita del Duecento. Mercoledì, alle 21, la messa sarà celebrata da monsignor Giancarlo Vecerrica con la rievocazione delle "Antiche canestrelle" all’area verde del Ponte del diavolo. Sabato, alle 21, corteo storico con partenza da piazza Don Bosco per piazza della Libertà, dove andrà in scena uno spettacolo, per poi raggiungere il ponte per la rievocazione della leggenda con il gruppo storico e la competizione tra sbandieratori delle cinque contrade. Parteciperà, nella veste di attore nella leggenda, il cane Billy, l’unità cinofila del Comune di Tolentino, l’agente a quattro zampe. Sfilate, performance del Gruppo tamburini e sbandieratori di Offagna allieteranno il centro storico.

Prevista anche un’esibizione del gioco della ruzzola grazie al Comitato provinciale di Macerata della Figest. È una delle novità di questa edizione. Testimonial della serata sarà l’attore Massimiliano Morra. La festa inizia martedì, alle 21, in piazza della Libertà per la consegna del premio "Ponte del Diavolo" al cittadino tolentinate dell’anno, don Vitantonio Zecchino, detto don Vito.