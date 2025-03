Tolentino, vinti 22mila euro al Superenalotto

La dea bendata ha baciato un cittadino di Tolentino. Un cliente abituale della tabaccheria Vitali di via Filelfo, in centro storico, venerdì ha centrato un "5" al Superenalotto. E ha vinto 22.387,66 euro con una schedina da un euro. Il titolare Eros Vitali ha aperto l’attività nel 2017, insieme al fratello Omar. In estate era stata registrata una vincita da 10mila euro con un gratta e vinci. Ma questa volta la somma è più alta. Il fortunato, senza entrare troppo nel dettaglio dell’identikit per tutelare la privacy, è un operaio di mezza età residente a Tolentino. Secondo le indiscrezioni, giocava sempre i numeri di famiglia, con i vari compleanni. "Sono contento che la somma sia andata a lui, a una persona del posto, se lo merita – spiega Eros Vitali -. Ci ha ringraziati. Certo, se avesse centrato il "6" avrebbe portato a casa oltre 80 milioni, ma comunque 20mila euro rappresentano una bella cifra". Il territorio maceratese registra spesso questi risultati.