Tolentino vista in stile pop

Sabato alle 16 la galleria d’arte La Cornice di Andrea Gentili, in via San Salvatore a Tolentino, inaugura al suo interno un nuovo spazio espositivo e la mostra "Tolentino Pop Nights" di Mauro Falcioni, con introduzione del critico Paolo Mario Galassi. L’esposizione si potrà visitare fino al 7 giugno tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 (lunedì mattina chiuso). L’ingresso è libero.

Saranno esposte ventuno opere, di cui venti, 50x50 centimetri, che ritraggono i vicoli del centro storico della città (tecnica mista ad acquerello) in stile pop; la ventunesima, 50x100, ha come protagonista la piazza di Tolentino, sempre sullo stesso stile. L’artista Mauro Falcioni, classe 1978, è di Matelica. Da sempre appassionato di arti visive e illustrazione, si è formato in grafica per il web senza mai abbandonare la sua vera vocazione: il disegno a mano libera. Da autodidatta, negli anni dell’adolescenza, ha attraversato diversi registri stilistici: dal fantasy a rappresentazioni più figurative, fino a trovare nella chiave surrealista le soluzioni più efficaci per esprimere il proprio sguardo sul mondo.

"Niente – spiegano i promotori – è lasciato al caso. Ogni elemento della raffigurazione si inserisce nella costruzione di un pensiero profondo che, solo attraverso il medium del disegno, sfoga senza perdere di forza semantica". Per quanto riguarda invece lo spazio espositivo, si tratta di un ambiente in più che il titolare de La Cornice Gentili ha preso appositamente per mostre e laboratori d’arte. Uno spazio "polifunzionale".

Sarà anche adibito a mostre private (avendo pure un ingresso sul retro, in via Ozeri). Una novità, nel cuore della città, che sarà preziosa a livello culturale e artistico per il territorio. L’iniziativa rientra nel programma della Notte dei Musei e gode del patrocinio del Comune.