"Tolta l'erba alta sui marciapiedi a Civitanova nella rotonda Paciotti"

"Finalmente sono stati tagliati i numerosi ciuffi d’erba selvatica che infestavano, da mesi e mesi, i marciapiedi attorno alla centralissima rotonda Paciotti, in via Einaudi, intersezione con via Silvio Pellico. Ora è necessario proseguire l’azione, ovunque si presenti il fenomeno analogo". Lo afferma Ivan Capone (foto in basso), del raggruppamento "Civitanova Siamo noi", che conta due consiglieri a Palazzo Sforza, ovvero Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi. "Curare il decoro e la viabilità dovrebbe essere il costante impegno quotidiano dell’amministrazione, tenuto conto che sono i primi aspetti che saltano agli occhi di automobilisti e cittadini". "Auspicabile adesso che venga fatto altrettanto anche in Via Petrarca ed in altre vie di San Marone – aggiunge Valentina Baldassarri (foto in alto) –. Civitanova dobbiamo renderla più bella e gradevole".

"Una maggior cura dei dettagli, ripristinando a piombo anche diversi segnali stradali inclinati in svariate strade – prosegue Capone – costa poco ottenendo un miglior biglietto da visita anche agli occhi di chi giunge ogni giorno a Civitanova da tutte le Marche e l’Italia". "Alla rotonda Paciotti, in via Einaudi, lungo la Maceratese ci gira tutta la città, la provincia e coloro che arrivano per vedere la Lube al Palas vicino a Villa Buonaccorsi, nonchè rappresentanti di commercio, turisti umbri e romani, chi sceglie la nostra riviera nei giorni di week end. Il nome di Civitanova – abbinato alla Lube – viaggia ogni giorno nei programmi e nelle cronache radio-televisive. L’effetto alone l’abbiamo tutto, però non bisogna deludere le aspettative quando poi la gente arriva di persone via A14, superstrada e statale Adriatica".

Ennio Ercoli