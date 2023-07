Tolto il divieto di balneazione: "Ma già da venerdì l’acqua era ok"

"Già da venerdì l’acqua era tornata pulita davanti al nostro chalet, tuttavia solo ieri pomeriggio il Comune ha emesso l’ordinanza di revoca del divieto di balneazione. E questo perché siamo stati noi in mattinata a sollecitare l’ente, dopo che avevamo chiamato l’Arpam per avere novità sulla vicenda. Insomma, per diversi giorni i bagnanti non hanno potuto tuffarsi in mare malgrado l’acqua fosse tornata nei parametri di legge". È lo sfogo di Riccardo ed Eleonora Ramadori, titolari dello chalet "Il Vascello", nel Lido delle Nazioni a Porto Recanati. I due si riferiscono al divieto di balneazione che il sindaco Andrea Michelini aveva fatto scattare il 27 giugno, nel tratto a 350 metri sud dalla foce del fiume Potenza, perché le analisi dell’Arpam avano evidenziato il superamento del valore limite di escherichia coli e enterococchi intestinali. "Per diversi giorni la gente non si poteva fare il bagno e ciò ci ha generato un grosso danno di immagine – osservano i due –. Tant’è che domenica una signora dell’Anconetano ha disdetto la prenotazione. E allora, visti i disagi, ieri mattina abbiamo chiamato l’Arpam. Così ci è stato spiegato che i prelievi erano stati fatti venerdì e le analisi avevano certificato come l’acqua fosse tornata balneabile. A quel punto, abbiamo chiamato il Comune per chiedere di togliere subito il divieto di balneazione". Ma la cosa non è stata per nulla semplice.

"Siamo stati due ore al telefono, rimpallati tra un ufficio all’altro senza poi avere ragguagli – aggiungono fratello e sorella –. Alla fine, nel primo pomeriggio, è uscito l’ordinanza per la revoca del divieto di balneazione. Ma questo con troppi e colpevoli giorni di ritardo. Capiamo che sabato e domenica gli uffici dell’Arpam erano chiusi, ma l’ordinanza comunale quantomeno doveva essere pronta lunedì mattina, non il martedì. Ci viene il sospetto che se non ci fossimo noi interessati al problema, la questione sarebbe andata avanti ancora per altri giorni. Quello che chiediamo al Comune, almeno per la prossima volta, è di essere più vigile e di avere una interlocuzione migliore con l’Arpam".

Inoltre, i due titolari, Riccardo ed Eleonora Ramadori, sollevano un’altra questione: "Da tre estati scatta il divieto di balneazione solo in questo tratto, quindi significa che l’inquinamento deriva dal fiume. Perciò, sarebbe ora che gli enti preposti si muovessero per capire da cosa deriva l’inquinamento. Altrimenti, a rimetterci ogni volta siamo solo noi".

Giorgio Giannaccini