Tolto il divieto di balneazione, ma parzialmente

"Gentili concittadini, vi informiamo che conformemente alle ultime analisi eseguite dall’Arpam sulle acque dei nostri tratti costieri, l’ordinanza di non balneabilità che interessava il tratto a sud del fiume Potenza è stata revocata. Le acque tornano dunque balneabili". A darne notizia è stato il sindaco Andrea Michelini, tramite un post sulla propria pagina istituzionale Facebook "Andrea Michelini-Sindaco di Porto Recanati". Infatti, il 6 luglio era scattato per la seconda volta – in questa stagione estiva – il divieto temporaneo di farsi il bagno in mare lungo tre tratti costieri del Lido delle Nazioni. E ciò era scaturito perché, dopo i prelievi e le analisi, l’Arpam aveva comunicato al Comune "il superamento del valore limite dei parametri microbiologici escherichia coli". In realtà, la nuova ordinanza del sindaco Michelini parla di una revoca parziale del divieto di balneazione. Nell’atto viene messo nero su bianco che l’acqua tornata balneabile è quella che scorre su due punti: il primo a 350 metri a sud della foce fiume Potenza e l’altro in direzione del fosso Acquarolo". Tuttavia, il terzo tratto che era stato interessato dal divieto di farsi il bagno, rimarrà ancora interdetto al pubblico: "Informa altresì – si legge nell’atto firmato dal primo cittadino portorecanatese – che permane l’obbligo del divieto di balneazione, già disposta con la precedente ordinanza del 6 luglio, nel punto a 300 metri a sud della foce del fiume Potenza". Dunque, qualche problematica rimane eccome in quella zona di mare che era già stata colpita (per diversi giorni) da un primo divieto di balneazione, e cioè dal 27 giugno e al 4 luglio.